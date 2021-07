Udinese, Becao: «Siamo una famiglia. Con Silvestri tutto più facile» (Di venerdì 23 luglio 2021) Rodrigo Becao parla della nuova stagione dell’Udinese: ecco le dichiarazioni del difensore brasiliano anche su Silvestri Rodrigo Becao parla della nuova stagione ai microfoni di Udinese TV. PEDINA IMPORTANTE – «Ho tanti compagni che mi supportano e anche io sono qui per supportare loro. Siamo una famiglia. Mi sento bene qua all’Udinese e non vedo l’ora iniziare una nuova stagione e di dare sempre il massimo». Silvestri – «È sempre buono avere in squadra un rinforzo così. Da quello che ho visto giocando contro di lui posso dire che ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Rodrigoparla della nuova stagione dell’: ecco le dichiarazioni del difensore brasiliano anche suRodrigoparla della nuova stagione ai microfoni diTV. PEDINA IMPORTANTE – «Ho tanti compagni che mi supportano e anche io sono qui per supportare loro.una. Mi sento bene qua all’e non vedo l’ora iniziare una nuova stagione e di dare sempre il massimo».– «È sempre buono avere in squadra un rinforzo così. Da quello che ho visto giocando contro di lui posso dire che ...

