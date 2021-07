Uccise filippino armato di coltello a Milano | pm chiede archiviazione per il poliziotto

(Di venerdì 23 luglio 2021), 23 luglio 2021 - Il pm diPaolo Storari ha chiesto l'dell'inchiesta in cui era indagato per eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi un agente di polizia che nella ...

IL GIORNO

... durante un intervento in via Sulmona, ha esploso tre colpi di pistola , due dei quali hanno colpito, uccidendolo, Jerry Dimapulangan ,di 45 anni. Il poliziotto, è l'ipotesi, ha reagito al ...E illa contessaChiesta l’archiviazione per il poliziotto che sparò e uccise un filippino armato di coltello in via Sulmona a Milano. I fatti si riferiscono allo scorso febbraio. Il filippino, prima di aggredire il p ...La procura di Milano ha chiesto l'archivizione dell'inchiesta sul poliziotto che nel febbraio scorso aveva sparato contro un 45enne filippino armato di coltello, uccidendolo. Il fascicolo, aperto dal ...