Ubriaco e armato di pistola semina il panico Denunciato 25enne

(Di venerdì 23 luglio 2021) Visibilmenteha spaventato i commercianti della frazione Torre Colimena della marina di Manduria, a Taranto, mostrando unainfilata nella cinta dei pantaloni. Unè stato cosìdalla Polizia di Stato per procurato allarme. I poliziotti del Commissariato di Manduria sono intervenuti nella piazza principale della località balneare apprendendo da alcuni esercenti che il giovane si era nascosto in una vicina pescheria. Mentre gli agenti erano impegnati a delimitare la zona e a sgomberarla dai numerosi curiosi accalcati hanno udito due colpi d’arma da fuoco esplosi nella pescheria. I poliziotti ...

Advertising

LucaBizzarri : Quello che gira armato a Voghera e secca un ubriaco. Quello che senza sapere una minchia lo difende. Quello che scr… - elenaricci1491 : Momenti di panico a Manduria - TarantiniTime : Momenti di panico a Manduria - avespartacus : RT @LaGazzettaWeb: Torre Colimena, In giro armato e ubriaco: denunciato nel Tarantino - LaGazzettaWeb : Torre Colimena, In giro armato e ubriaco: denunciato nel Tarantino -

Ultime Notizie dalla rete : Ubriaco armato

La Gazzetta del Mezzogiorno

... assessore alla Sicurezza a Voghera in quota salviniana, esca di casa al mattinodi pistola, ... un extracomunitario insistente al semaforo, unmolesto, un parcheggiatore improvvido in ...... assessore alla Sicurezza a Voghera in quota salviniana, esca di casa al mattinodi pistola, ... un extracomunitario insistente al semaforo, unmolesto, un parcheggiatore improvvido in ...TARANTO - Visibilmente ubriaco, ha spaventato i commercianti della frazione Torre Colimena della marina di Manduria (Taranto) mostrando una pistola infilata nella cinta dei pantaloni. Un 25enne è stat ...Si tratta di un manduriano di 25 anni. La Polizia ha poi appurato che la pistola era a salve Il personale del Commissariato di Manduria è intervenuto nella piazza principale di Torre Colimena perchè e ...