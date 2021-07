Tutte le regole del Green pass: per le violazioni si rischiano multe fino a 1000 euro (Di venerdì 23 luglio 2021) La misura del Green pass dovrà essere applicata in modo perfetto: Tutte le regole necessarie per i luoghi interessati dovranno essere osservate, così come i clienti dovranno capire la necessità di ... Leggi su globalist (Di venerdì 23 luglio 2021) La misura deldovrà essere applicata in modo perfetto:lenecessarie per i luoghi interessati dovranno essere osservate, così come i clienti dovranno capire la necessità di ...

Ultime Notizie dalla rete : Tutte regole Che brutto spettacolo quella destra idiota che odia i vaccini In ogni parte del mondo esiste una quota di persone permeabili a tutte le idiozie antiscientifiche, ...perdonabili i luoghi comuni e gli sfondoni che hanno a che fare con la salute e le regole per la ...

Tutte le regole del Green pass: per le violazioni si rischiano multe fino a 1000 euro La misura del green pass dovrà essere applicata in modo perfetto: tutte le regole necessarie per i luoghi interessati dovranno essere osservate, così come i clienti dovranno capire la necessità di questo strumento. 'I titolari o i gestori dei servizi e delle ...

Il Governo: "Ecco tutte le regole del Green pass e i criteri per i colori delle Regioni"

Sant’Andrea di Conza, tutto pronto per la rassegna “Palcoscenico d’Autore” Un'altra estate con i grandi nomi del teatro e della letteratura, con uno spazio dedicato alla musica. Sant'Andrea di Conza (Av) mette insieme arti e culture in un intreccio di primo piano e diventa P ...

