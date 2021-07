Advertising

TgLa7 : #Migranti: affonda barcone con 45 a bordo a largo Turchia. In corso missione di ricerca della Guardia costiera turca - FirenzePost : Turchia: affonda un barcone con a bordo 45 migranti, le ricerche della guardia costiera - zazoomblog : Migranti: affonda barcone con 45 a bordo a largo Turchia - #Migranti: #affonda #barcone #bordo - zazoomblog : Migranti affonda barcone con 45 persone a bordo a largo Turchia - #Migranti #affonda #barcone #persone - giornaleradiofm : Approfondimenti: Migranti: affonda barcone con 45 a bordo a largo Turchia: (ANSA) - ISTANBUL, 23 LUG - Un'imbarcazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Turchia affonda

ANSA Nuova Europa

Gli immigrati illegali spesso usano lacome porta d'ingresso per raggiungere i prosperi stati dell'Ue, principalmente attraverso la Grecia.Un'imbarcazione con a bordo 45 migranti è affondata al largo della costa sud occidentale dellae la guardia costiera è impegnata in una missione di ricerca e soccorso. Lo ha comunicato il ministero della Difesa di Ankara. Non è stata fornita alcuna informazione sulla nazionalità dei ...Vi parleremo della sporca dozzina che inquina il dibattito pubblico sulla pandemia, che potrebbe infine far perdere l’immunità ai colossi social ( fra loro c’è Robert Kennedy Jr., nella foto in alto ) ...Un'imbarcazione con a bordo 45 migranti è affondata al largo della costa sud occidentale della Turchia e la guardia costiera è impegnata in una missione di ricerca e soccorso. Lo ha comunicato il mini ...