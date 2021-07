Advertising

MediasetTgcom24 : Treviso, sequestrati 30mila litri alcol per produzione illecita gel -

Ultime Notizie dalla rete : Treviso sequestrati

TGCOM

commenta La guardia di finanza diha sequestrato 30mila litri di di alcol denaturato, spacciato per liquido lavavetri concentrato, destinato alla produzione illecita di prodotti disinfettanti e gel igienizzanti. Il materiale è ...Il comando provinciale della Guardia di finanza diha effettuato due nuovi sequestri di beni, per un valore complessivo di oltre 160mila euro, a seguito della recente misura di prevenzione patrimoniale disposta dal tribunale di Venezia nei ...MESTRE. «Quando Luciano Donadio ha saputo dell’arresto di Fabozzi, si è subito attivato: per cercare un avvocato, per pagare le spese, per trovare una casa e un lavoro in modo tale da farlo uscire di ...Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso, nelle scorse settimane, monitorando i veicoli che provengono dall’Austria e dalla Slovenia, hanno intercettato e sequestrato un autoarticolato che ...