Tredici | annuncio shock dell’attore | spiazzati i fan della serie Netflix

(Di venerdì 23 luglio 2021) Il noto attoretv di, ha spiazzato tutti e ha ammesso di essere diventata una donna trans: “I miei pronomi sono she/her (lei)”.(Google Images)Tommy Dorfman, meglio conosciuto per aver interpretato il ruolo di Ryan Shaver nelladi successo di13 Reasons Why –, è diventata una donna trans. La 29enne è andata su Instagram per condividere un post, informando i fantv e i follower. “Sono entusiasta di ...

GiorgioBosio1 : RT @PetrisDe: L'inaccettabile annuncio della multinazionale #Whirlpoll che rifiuta la cassa integrazione aggiuntiva di tredici settimane pe… - sononetta : RT @PetrisDe: L'inaccettabile annuncio della multinazionale #Whirlpoll che rifiuta la cassa integrazione aggiuntiva di tredici settimane pe… - Atilemrac27 : RT @PetrisDe: L'inaccettabile annuncio della multinazionale #Whirlpoll che rifiuta la cassa integrazione aggiuntiva di tredici settimane pe…

Tommy Dorfman, volto noto della serie Netflix "Tredici", ha parlato senza remore della sua transizione, precisando di identificarsi oggi in una donna trans. 'Questa è un evoluzione di Tommy' ha annunciato l'attrice, rivelando che non cambierà nome ora che è diventata ufficialmente donna.