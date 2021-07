Transizione ecologica: focus sui territori del Mezzogiorno per i nuovi progetti strategici dell’Ue (Di venerdì 23 luglio 2021) di Nicola Rivieccio Discutere di nuovi progetti strategici integrati dando concretamente avvio alla focalizzazione dei temi della Transizione ecologica legata alla resilienza dei Comuni del Mezzogiorno: è stato l’intento del webinar che ha impegnata la task force del Centro Studi per la Transizione ecologica, composta da esponenti del mondo Universitario e dell’Alta Formazione, da organizzazioni imprenditoriali, Fondazioni innovative e centri di ricerca e manager del turismo. “È necessario adottare il prima possibile, un ampio ventaglio di soluzioni ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 luglio 2021) di Nicola Rivieccio Discutere diintegrati dando concretamente avvio alla focalizzazione dei temi dellalegata alla resilienza dei Comuni del: è stato l’intento del webinar che ha impegnata la task force del Centro Studi per la, composta da esponenti del mondo Universitario e dell’Alta Formazione, da organizzazioni imprenditoriali, Fondazioni innovative e centri di ricerca e manager del turismo. “È necessario adottare il prima possibile, un ampio ventaglio di soluzioni ...

Advertising

AnnalisaChirico : Il min. #Cingolani: “Servono misure per far sì che la gente non si ‘risenta’ contro la transizione ecologica”. Legg… - Palazzo_Chigi : Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato a Palazzo Chigi il professor @GiuseppeConteIT. Durante il… - c_appendino : Questo grafico rende bene l'idea di come le comunità locali possano fare realmente la differenza quando si parla di… - PMicarelli : RT @RaiNews: #G20Italy , oltre 50 le delegazioni straniere presenti con ministri da tutto il mondo. La giornata di oggi sarà dedicata all’A… - Rosyfree74 : RT @Andyesti: -Una transizione ecologica farlocca E probabilmente dimentico qualche altra nefandezza E per cosa ti scendono in piazza? Pe… -