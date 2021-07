(Di venerdì 23 luglio 2021) Brescia - Giovedì mattina, i militari del nucleo investigativo del comando provinciale di Bergamo, hanno arrestato in flagranza di reato di B. A., 26enne e la compagna B. M, di 25 anni per detenzione ...

Advertising

_Carabinieri_ : #Carabinieri Reggio Calabria disarticolano sodalizio 'ndranghetista operante nel settore del narcotraffico e attivo… - Giorno_Brescia : Traffico di droga, arrestata giovane coppia bresciana - Sadachbia18 : RT @InnocenteRai3: 'Mia moglie era incinta e io agli arresti domiciliari, ho perso le prime ecografie, i primi battiti di mio figlio. Nessu… - qn_giorno : #Bergamo, traffico di droga, arrestata giovane coppia bresciana - MazzaliVanna : RT @mariobianchi18: Il #22luglio 1958 è nato #NicolaGratteri. Uno dei più valenti magistrati contro mafia e traffico di droga, notevoli le… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico droga

Il Giorno

... che si si è conclusa con l'arresto di tre nordafricani dediti aldi stupefacenti nella provincia bergamasca. Proprio lo sviluppo delle circostanze inerenti quest'ultimo episodio ha ...Sotto i sedili anteriori dell'auto avevano ricavato dei vani in cui nascondere la: i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Bergamo hanno trovato 12 ...dedite al...Nei guai un 26enne e la fidanzata 25enne. In auto trovati 12 chili di cocaina, altrettanti di hashish in casa Brescia - Giovedì mattina, i militari del nucleo investigativo del comando provinciale di ...In cella i due: 26 anni lui, 25 lei. I carabinieri hanno rinvenuto anche 3.700 euro in contanti e un cellulare criptato.