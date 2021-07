Tracciamento con tamponi antigenici, il punto di vista di Ferrara (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Sergio Graziano Ferrara, Responsabile provinciale Sanità di Fratelli D’Italia. “Apprendiamo da emittenti e giornali locali che da lunedì prossimo verrà effettuato un Tracciamento, con tamponi gratuiti, per i cittadini che rientrano dalle vacanze trascorse nelle aree dove si registra una prevalenza della variante Delta. Sin qui nulla di anomalo, se non fosse che tale screening viene effettuato con tamponi antigenici rapidi per cui riteniamo fornire alcune precisazioni: già nel marzo 2021 il Ministero della Salute ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Sergio Graziano, Responsabile provinciale Sanità di Fratelli D’Italia. “Apprendiamo da emittenti e giornali locali che da lunedì prossimo verrà effettuato un, congratuiti, per i cittadini che rientrano dalle vacanze trascorse nelle aree dove si registra una prevalenza della variante Delta. Sin qui nulla di anomalo, se non fosse che tale screening viene effettuato conrapidi per cui riteniamo fornire alcune precisazioni: già nel marzo 2021 il Ministero della Salute ...

