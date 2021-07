Tra cinema e musica, B-Side porta alla Versiliana i "7 messaggi da Ennio Morricone" (Di venerdì 23 luglio 2021) Giovedì 29 Luglio un evento speciale al Caffè della Versiliana con Francesco Castelnuovo, per riscoprire le origini e le influenze del Maestro delle colonne sonore Un evento inedito e originale arriva in Versilia Giovedì 29 Luglio alle 21:30: l'associazione culturale B-Side, vincitrice del bando 2020 per la promozione cinematografica promosso dal Ministero della Cultura, dopo il lungo periodo di sospensione dovuto all'emergenza sanitaria, torna con "7 messaggi da Ennio Morricone", un omaggio al Maestro Ennio Morricone in una serata dedicata, tra ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 23 luglio 2021) Giovedì 29 Luglio un evento speciale al Caffè dellacon Francesco Castelnuovo, per riscoprire le origini e le influenze del Maestro delle colonne sonore Un evento inedito e originale arriva in Versilia Giovedì 29 Luglio alle 21:30: l'associazione culturale B-, vincitrice del bando 2020 per la promozionetografica promosso dal Ministero della Cultura, dopo il lungo periodo di sospensione dovuto all'emergenza sanitaria, torna con "7da", un omaggio al Maestroin una serata dedicata, tra ...

