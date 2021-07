Tottenham | ufficiale il rinnovo di Son | contratto fino al 2025

(Di venerdì 23 luglio 2021) Sono giorni caldi in casasul fronte calciomercato. Dopo le recenti indiscrezioni relative ad una cessione di Harry Kane al Manchester City, i tifosi possono tirare un sospiro di sollievo almeno per Heung-Min Son. Gli Spurs, infatti, hanno ufficializzato ildidell’attaccante sudcoreano che resterà in Inghilterra almenoal 30 giugno. Ecco i tweet del club inglese. He's here to stay. pic.twitter.com/74uHVTN8IJ —Hotspur (@SpursOfficial) July 23, 2021 ?? ???? ????? pic.twitter.com/aurUfYvmqq —Hotspur ...

