Torna il Trofeo Berlusconi | il 31 luglio sarà Monza-Juventus I dettagli

(Di venerdì 23 luglio 2021)si sfideranno per il: la gara è in programmata sabato 31alle ore 21 all'U-Power Stadium

MONZA - Dopo sei anni di assenzailLuigi Berlusconi , gara amichevole che ha rappresentato dal 1991 un grande classico del calcio estivo italiano. L'edizione numero 25 si disputerà ...MONZA - Dopo sei anni di assenza ritorna ilLuigi Berlusconi . L'appuntamento estivo, per l'edizione numero 25, vedrà di fronte Monza e Juventus . Lo annuncia il club del patron Silvio Berlusconi su Twitter. La sfida programmata sabato ...La classica del calcio d'estate torna dopo sei anni di assenza. Ma al posto del Milan sarà protagonista la formazione brianzola ...Il 31 luglio alle 21 si terrà la 25esima edizione del Trofeo Luigi Berlusconi: ecco le info utili sui biglietti Ufficializzata la seconda amichevole per la Juventus: il 31 luglio sfida al Monza per la ...