Torino | Mandragora chiama Belotti | “Lo aspettiamo | ci aiuterà tanto”

Advertising

infoitsport : Torino, Mandragora si tiene stretto Belotti: 'Ci darà una grossa mano' - gazzettaGranata : CronacaQui Torino: “Mandragora chiama Belotti ‘Può dare una grossa mano'” #TorinoFC #FVCG #SFT - marinabeccuti : CronacaQui Torino: 'Mandragora chiama Belotti 'Può dare una grossa mano'' - Torinogranatait : CronacaQui Torino: 'Mandragora chiama Belotti 'Può dare una grossa mano'' - infoitsport : Torino, Mandragora: 'Servono 25 leader. Obiettivo? Fare più punti possibili, poi vedremo' -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Mandragora

... "Innanzitutto dobbiamo fare più punti possibili per portarci in una situazione tranquilla, poi penseremo ad altro - il basso profilo diai microfoni diChannel - e vogliamo ...... "Innanzitutto dobbiamo fare più punti possibili per portarci in una situazione tranquilla, poi penseremo ad altro - il basso profilo diai microfoni diChannel - e vogliamo ...Queste le parole del centrocampista granata, leader del centrocampo di Juric, che ha aggiunto: "Non bastano 3/4 leader, ne servono 25" ...A Ola Aina serve più concentrazione, quella che in granata non ha mai avuto abbastanza e che continua a non avere in questi primi giorni di lavoro in Valgardena. "Ivan Juric ce la sta mettendo tutta - ...