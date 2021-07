Torino, maglia omaggio alla Chapecoense: “Uniti dal destino, per sempre amici”. Le immagini (Di venerdì 23 luglio 2021) Il Torino, tramite i propri canali social, ha presentato una maglia speciale in onore della Chapecoense, società brasiliana che, come i granata, ha visto gran parte della propria squadra morire a causa di un incidente aereo. I verdeoro hanno così ringraziato il club piemontese: “Per sempre amici, grazie Toro”. Ecco il post. Per sempre amici! Grazie, Toro! https://t.co/v7qdXFJ4pQ — Chapecoense (@ChapecoenseReal) July 23, 2021 Foto: Twitter Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 luglio 2021) Il, tramite i propri canali social, ha presentato unaspeciale in onore della, società brasiliana che, come i granata, ha visto gran parte della propria squadra morire a causa di un incidente aereo. I verdeoro hanno così ringraziato il club piemontese: “Per, grazie Toro”. Ecco il post. Per! Grazie, Toro! https://t.co/v7qdXFJ4pQ —(@Real) July 23, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

