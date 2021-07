Torino, la maglia del portiere celebrerà il legame con la Chapecoense – FOTO (Di venerdì 23 luglio 2021) Il Torino ha svelato la maglia che indosseranno i portieri granata nella prossima stagione, che celebrerà il legame con la Chapecoense Attraverso un tweet sui propri profili socia, il Torino ha presentato la maglia del portiere per la stagione 2021/2022 dedicata alla Chapecoense. Sul colletto esterno è presente la scritta “#ForzaChape”, mentre all’interno “Uniti dal destino” che celebra il legame tra le due società. ????? ??? ???????, ??? ?????? ????? La maglia portiere celebra il ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Ilha svelato lache indosseranno i portieri granata nella prossima stagione, cheilcon laAttraverso un tweet sui propri profili socia, ilha presentato ladelper la stagione 2021/2022 dedicata alla. Sul colletto esterno è presente la scritta “#ForzaChape”, mentre all’interno “Uniti dal destino” che celebra iltra le due società. ????? ??? ???????, ??? ?????? ????? Lacelebra il ...

