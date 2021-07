Torino | annullata l’amichevole con il Bochum | il motivo

(Di venerdì 23 luglio 2021) Altra amichevoleper le squadre di Serie A: non si giocheràper un caso Covid nella squadra tedescatraper un caso Covid nelle fila dei tedeschi: il comunicato. «Si comunica checontro il, in programma domani alle ore 17 a Bressanone, è stataa causa di una positività al Covid-19 emersa nella squadra tedesca. L’attività deldomani si svolgerà al centro sportivo “Mulin da Coi” di Santa Cristina. Nelle ...

Advertising

tom_freni : RT @ToroGoal: ?Annullata l'amichevole #TorinoBochum a causa di un caso di positività al #Covid19 emerso nella squadra tedesca. Il @TorinoFC… - ToroGoal : ?Annullata l'amichevole #TorinoBochum a causa di un caso di positività al #Covid19 emerso nella squadra tedesca. Il… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino annullata

Toro.it

... gli Spazio Filatelia di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma1,, Trieste, Venezia ... contenti il francobollo singolo, la quartina di francobolli, una cartolinaed affrancata e ...... gli Spazio Filatelia di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma1,, Trieste, Venezia ... contenti il francobollo singolo, la quartina di francobolli, una cartolinaed affrancata e ...Ecco'Empoli Football Club comunica che gli esami effettuati hanno evidenziato la positività al Covid-19 di 6 componenti del gruppo squadra.I casi sono stati posti in isolamento come da protocollo vige ...Il candidato dem ha definito i manifesti vergognosi, esprimendo piena solidarietà a Meloni e a Marrone Certe frange estremiste, infatti, continuano a promuovere illegalità e violenza come mezzo di esp ...