Top Dieci: anticipazioni, ospiti e squadre della puntata di oggi in replica, 23 luglio 2021

Questa sera, venerdì 23 luglio 2021, alle ore 21.25 su Rai 1 va in onda in replica la terza puntata della prima edizione di Top Dieci, varietà con alla conduzione Carlo Conti. Un programma accattivante che ha rappresentato il punto di ripartenza delle prime serate televisive dopo lo stop delle produzioni a causa del lockdown. Al centro del gioco due squadre composte da tre personaggi che hanno un legame tra loro, si affronteranno per scoprire classifiche di ogni genere, nel segno dell'attualità e della memoria.

