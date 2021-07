Tommy Dorfman, Ryan nella serie Tredici, fa coming out: “Oggi sono una donna trans” (Di venerdì 23 luglio 2021) Tommy Dorfman ha parlato della sua transizione: “Da un anno mi identifico privatamente e vivo come una donna, una donna trans”. Il suo coming out, che l’attrice preferisce vedere come un momento necessario per fare chiarezza, è stato accolto dai commenti carichi di affetto di coloro che hanno conosciuto la ventinovenne nei panni del personaggio di Ryan Shaver nella serie Tredici. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 23 luglio 2021)ha parlato della suaizione: “Da un anno mi identifico privatamente e vivo come una, una”. Il suoout, che l’attrice preferisce vedere come un momento necessario per fare chiarezza, è stato accolto dai commenti carichi di affetto di coloro che hanno conosciuto la ventinovenne nei panni del personaggio diShaver. L'articolo proviene da City Roma News.

glooit : Tommy Dorfman, Ryan nella serie Tredici, fa coming out: “Oggi sono una donna trans” leggi su Gloo… - lapsus_linguae : lo sapevo che Tommy Dorfman avrebbe fatto coming out come donna io semplicemente lo sapevo me lo sentivo - blogtivvu : “Oggi sono una donna trans”, il coming out di Tommy Dorfman, Ryan della serie Tredici (13 Reasons Why)… - andreastoolbox : Tommy Dorfman, Ryan nella serie Tredici, fa coming out: Oggi sono una donna trans - avan_mx : Tommy Dorfman no no no no no no no no no no no no no nono no no no no no nono no no no no no nono no no no no no no -