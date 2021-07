Tom Cruise: ecco il lussuoso yacht di 68 metri dove trascorre le vacanze (FOTO) (Di sabato 24 luglio 2021) Tom Cruise sta trascorrendo una vacanza da favola a bordo di Triple Seven, uno yacht di 68 metri che vale la bellezza di 32 milioni di dollari Tra Wembley, Wimbledon e Silverstone, Tom Cruise ha trascorso proprio un bel periodo in Gran Bretagna. A coronare le ultime settimane dell'attore statunitense ci sta pensando una vacanza a bordo di Triple Seven, uno yacht di 68 metri che vale la bellezza di 32 milioni di dollari. Dopo aver girato la Gran Bretagna in lungo e in largo, Tom Cruise si sta prendendo una pausa al largo della Cornovaglia sullo ... Leggi su movieplayer (Di sabato 24 luglio 2021) Tomstando una vacanza da favola a bordo di Triple Seven, unodi 68che vale la bellezza di 32 milioni di dollari Tra Wembley, Wimbledon e Silverstone, Tomha trascorso proprio un bel periodo in Gran Bretagna. A coronare le ultime settimane dell'attore statunitense ci sta pensando una vacanza a bordo di Triple Seven, unodi 68che vale la bellezza di 32 milioni di dollari. Dopo aver girato la Gran Bretagna in lungo e in largo, Tomsi sta prendendo una pausa al largo della Cornovaglia sullo ...

Advertising

FBiasin : Comunque Tom Cruise ha rotto le balle. #BritishGP - LFacciato : @Sabry09439578 Quindi a me Tom Cruise mi farebbe un baffo? - an_na_li_sa_ : D'amore e ombra di Banderas anni Novanta (ma anche quello di 'Dolor y Gloria). Comunque, nei pomeriggi da liceale… - jl3niaw : RT @icanalwaysdream: Cioè, c'hanno scartavetrato i maroni co Tom Cruise e non è uscito manco mezzo fotogramma sfocato di EdChuckBassWestwic… - italyaustralia : RT @icanalwaysdream: Cioè, c'hanno scartavetrato i maroni co Tom Cruise e non è uscito manco mezzo fotogramma sfocato di EdChuckBassWestwic… -