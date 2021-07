Tokyo: Mancini carica azzurri 'Forza, lo sport vince sempre' (Di venerdì 23 luglio 2021) "Lo sport vince sempre e i Giochi olimpici sono la sua massima espressione. Forza azzurri" è il messaggio su twitter del ct dell'Italia campione d'Europa, Roberto Mancini, agli azzurri ai Giochi di ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 23 luglio 2021) "Loe i Giochi olimpici sono la sua massima espressione." è il messaggio su twitter del ct dell'Italia campione d'Europa, Roberto, agliai Giochi di ...

Advertising

glooit : Tokyo: Mancini carica azzurri 'Forza, lo sport vince sempre' leggi su Gloo - Italo_Americano : RT @SkyTG24: Dal Ct Mancini agli azzurri a Tokyo: gli auguri al presidente Mattarella per gli 80 anni - statodelsud : Dal Ct Mancini agli azzurri a Tokyo: gli auguri al presidente Mattarella per gli 80 anni - Pino__Merola : Dal Ct Mancini agli azzurri a Tokyo: gli auguri al presidente Mattarella per gli 80 anni - statodelsud : Dal Ct Mancini agli azzurri a Tokyo: gli auguri al presidente Mattarella per gli 80 anni -