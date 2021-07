Tokyo 2020, tutto per l’Olimpiade: il viaggio delle Isole Fiji su un cargo di pesce (Di venerdì 23 luglio 2021) La squadra olimpica ha fatto di tutto per essere a Tokyo C’è chi, tra i giapponesi, da mesi è contrario allo svolgimento dei Giochi Olimpici a Tokyo 2020 e poi c’è chi invece farebbe di tutto. Questa è la storia della squadra olimpica della Isole Fiji. La delegazioni degli atleti, dell’Isola del Pacifico è infatti praticamente relegata nel proprio paese a causa delle norme Covid. Nessun mezzo di trasporto era disponibile e così il Comitato Olimpico Locale ha trovato solo una unica soluzione. La squadra è salita su un volo merci, gli unici a poter ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 23 luglio 2021) La squadra olimpica ha fatto diper essere aC’è chi, tra i giapponesi, da mesi è contrario allo svolgimento dei Giochi Olimpici ae poi c’è chi invece farebbe di. Questa è la storia della squadra olimpica della. La delegazioni degli atleti, dell’Isola del Pacifico è infatti praticamente relegata nel proprio paese a causanorme Covid. Nessun mezzo di trasporto era disponibile e così il Comitato Olimpico Locale ha trovato solo una unica soluzione. La squadra è salita su un volo merci, gli unici a poter ...

Advertising

valemarchei14 : TOKYO 2020 OPENING CEREMONY ??????? SURREAL?? @italiateam siamo qui per voi?? #DiscoveryGang #Eurosport… - Raiofficialnews : ?? Olimpiadi di #Tokyo2020, il #23luglio alle 13 su @RaiDue, la Cerimonia d’apertura. Tutti i giorni, spazi di appr… - mafaldina88 : Guarda ogni imperdibile momento dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 live su discovery+?????? @discoveryplusIT #adv… - mt2561 : RT @Avvenire_Nei: Tokyo 2020. Olimpiadi. Il programma di oggi e sabato - felip_utoguerra : RT @repubblica: Smith e Carlos chiedono al Cio di non usare il pugno duro: 'Non punite gli atleti che manifestano' -