Tokyo 2020, tiro a segno pistola 10m maschile oggi in tv: orario e diretta streaming (Di sabato 24 luglio 2021) oggi in tv qualificazioni e finali della pistola 10 metri maschile: ecco le informazioni per vedere la gara delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella prima giornata ufficiale dei Giochi nipponici si apre anche il programma del tiro a segno. Dopo Sofia Ceccarello, toccherà a Paolo Monna rappresentare l'Italia sulle linee di tiro del poligono dell'Asaka Shooting. L'azzurro proverà a staccare il pass per la finale che mette in palio le medaglie. L'appuntamento è per le ore 6.00 di sabato 24 luglio con le qualificazioni, mentre la finale si svolgerà alle ore 8.30

