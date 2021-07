Tokyo 2020, tiro a segno carabina 10m femminile oggi in tv: orario e diretta streaming (Di sabato 24 luglio 2021) oggi in tv qualificazioni e finali della carabina 10 metri femminile: ecco le informazioni per vedere la gara delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Prima giornata ufficiale dei Giochi nipponici che vede iniziare anche il programma del tiro a segno. L’Italia scenderà subito sulle linee di tiro del poligono dell’Asaka Shooting con la giovanissima Sofia Ceccarello, che proverà a staccare il pass per l’atto conclusivo. L’appuntamento è per le ore 1.30 di sabato 24 luglio con le qualificazioni, mentre la finale si svolgerà alle ore 3.45 italiane. Di seguito le ... Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021)in tv qualificazioni e finali della10 metri: ecco le informazioni per vedere la gara delle Olimpiadi di. Prima giornata ufficiale dei Giochi nipponici che vede iniziare anche il programma del. L’Italia scenderà subito sulle linee didel poligono dell’Asaka Shooting con la giovanissima Sofia Ceccarello, che proverà a staccare il pass per l’atto conclusivo. L’appuntamento è per le ore 1.30 di sabato 24 luglio con le qualificazioni, mentre la finale si svolgerà alle ore 3.45 italiane. Di seguito le ...

