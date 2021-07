Tokyo 2020, tiratrice con l’arco russa sviene durante gara (Di venerdì 23 luglio 2021) La tiratrice russa Svetlana Gomboeva che è svenuta a causa di un colpo di calore mentre gareggiava nella rankg individuale dei Giochi di Tokyo, “sta bene”, come ha spiegato il Comitato Olimpico Nazionale Russo (Roc). “Va tutto bene”, ha detto il Roc sull’atleta dopo aver ricevuto cure mediche. La Gomboeva tornerà al villaggio olimpico con la sua squadra. Le temperature di oltre 30 gradi hanno reso la vita difficile per gli arcieri nel parco di Yumenoshima con la Gomboeva che si è classificata 45esima su 64 partecipanti. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 23 luglio 2021) LaSvetlana Gomboeva che è svenuta a causa di un colpo di calore mentre gareggiava nella rankg individuale dei Giochi di, “sta bene”, come ha spiegato il Comitato Olimpico Nazionale Russo (Roc). “Va tutto bene”, ha detto il Roc sull’atleta dopo aver ricevuto cure mediche. La Gomboeva tornerà al villaggio olimpico con la sua squadra. Le temperature di oltre 30 gradi hanno reso la vita difficile per gli arcieri nel parco di Yumenoshima con la Gomboeva che si è classificata 45esima su 64 partecipanti. L'articolo proviene da Italia Sera.

