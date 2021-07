Tokyo 2020 surf, Fioravanti: “Ogni giorno penso alla finale, spero di regalare una medaglia all’Italia” (Di venerdì 23 luglio 2021) Il surfista italiano Leonardo Fioravanti ha parlato della sua prima settimana a Ichinomiya e della preparazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.“È bello qui fuori. Mi mancherà l’esperienza del Villaggio Olimpico, ma comunque è meglio stare qui vicino al campo gara – ha ammesso il romano – . Il posto qui è gigantesco, soprattutto visto che siamo solo in 40. Sono già stato qui una volta per partecipare a un evento internazionale ed è andata molto bene, sono arrivato secondo su questa stessa spiaggia. Le onde erano piccole ma un po’ più grandi di adesso. Ora sono davvero piccole, ma per fortuna una grande onda è in arrivo ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 luglio 2021) Ilista italiano Leonardoha parlato della sua prima settimana a Ichinomiya e della preparazione ai Giochi Olimpici di.“È bello qui fuori. Mi mancherà l’esperienza del Villaggio Olimpico, ma comunque è meglio stare qui vicino al campo gara – ha ammesso il romano – . Il posto qui è gigantesco, soprattutto visto che siamo solo in 40. Sono già stato qui una volta per partecipare a un evento internazionale ed è andata molto bene, sono arrivato secondo su questa stessa spiaggia. Le onde erano piccole ma un po’ più grandi di adesso. Ora sono davvero piccole, ma per fortuna una grande onda è in arrivo ...

Advertising

Raiofficialnews : ?? Olimpiadi di #Tokyo2020, il #23luglio alle 13 su @RaiDue, la Cerimonia d’apertura. Tutti i giorni, spazi di appr… - Eurosport_IT : La nostra Fede è cattivissima! ???? Le parole di Malagò ?? - SkySport : Tokyo 2020, i tabelloni del tennis maschile e femminile #SkySport #Tokyo2020 - news_bz : ?? Oggi alle ?? 13.00 la cerimonia inaugurale di Tokyo 2020 Voi quale oro sognate di più? - gigibeltrame : Olimpiadi Tokyo 2020: come seguire l'evento in TV e in streaming #digilosofia -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Basket, Gallinari: 'Chiedetemi tutto per una medaglia' dal nostro inviato TOKYO A volerci scherzare su, lo si potrebbe definire il volto nuovo della Nazionale italiana di basket. Realisticamente, Danilo Gallinari è quell'iniezione di classe ed esperienza che potrà far fare ...

Italia, una spedizione record per un medagliere (si spera) record. Ecco gli azzurri da podio dal nostro inviato TOKYO Una squadra il cui unico limite è il cielo. Che non a caso è azzurro. L'Italia olimpica versione Tokyo 2020 è una delle migliori che la nostra storia a cinque cerchi ricordi. Perfettamente compiuta nel mettere l'uno a fianco all'altro campionissimi all'ultimo ballo che hanno resistito anche al ...

Una teenager e 9 giganti: ecco i nuovi fenomeni pronti a diventare miti a Tokyo La Gazzetta dello Sport Hend Zaza, 12 anni, è l'atleta più giovane di Tokyo 2020 E' una giocatrice di tennis da tavolo siriana. L'amazzone australiana Mary Hanna, 66 anni, è la più anziana dei Giochi ...

Tokyo 2020, altri 19 positivi legati ai Giochi Ci sono altre diciannove persone risultate positive al Covid a poche ore dalla Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Tokyo. Tre sono residenti nel Villaggio Olimpico. La conferma è arrivata dal ...

dal nostro inviatoA volerci scherzare su, lo si potrebbe definire il volto nuovo della Nazionale italiana di basket. Realisticamente, Danilo Gallinari è quell'iniezione di classe ed esperienza che potrà far fare ...dal nostro inviatoUna squadra il cui unico limite è il cielo. Che non a caso è azzurro. L'Italia olimpica versioneè una delle migliori che la nostra storia a cinque cerchi ricordi. Perfettamente compiuta nel mettere l'uno a fianco all'altro campionissimi all'ultimo ballo che hanno resistito anche al ...E' una giocatrice di tennis da tavolo siriana. L'amazzone australiana Mary Hanna, 66 anni, è la più anziana dei Giochi ...Ci sono altre diciannove persone risultate positive al Covid a poche ore dalla Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Tokyo. Tre sono residenti nel Villaggio Olimpico. La conferma è arrivata dal ...