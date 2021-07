Tokyo 2020, softball Italia-Giappone oggi in tv: orario, canale e diretta streaming (Di sabato 24 luglio 2021) Terzo impegno per l’Italia del softball che sa già di ultima chiamata per la corsa ad una medaglia ai Giochi di Tokyo 2020. Le Azzurre, incappate in una doppia sconfitta contro USA e Australia, devono ora vedersela contro le padrone di casa del Giappone, tra le favorite, insieme alle statunitensi, per la medaglia d’oro. Da canto loro, le nipponiche, dopo aver dilagato contro l’Australia, ha vinto di misura contro il Messico. Servirà quindi la partita perfetta per le ragazze di Prezzolini, che poche settimane fa avevano conquistato il titolo di campionesse d’Europa. La partita è in programma per ... Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021) Terzo impegno per l’delche sa già di ultima chiamata per la corsa ad una medaglia ai Giochi di. Le Azzurre, incappate in una doppia sconfitta contro USA e Australia, devono ora vedersela contro le padrone di casa del, tra le favorite, insieme alle statunitensi, per la medaglia d’oro. Da canto loro, le nipponiche, dopo aver dilagato contro l’Australia, ha vinto di misura contro il Messico. Servirà quindi la partita perfetta per le ragazze di Prezzolini, che poche settimane fa avevano conquistato il titolo di campionesse d’Europa. La partita è in programma per ...

