Tokyo 2020, scherma sciabola maschile oggi in tv: orario e diretta streaming (Di sabato 24 luglio 2021) L’orario e la diretta tv della prima giornata di scherma maschile ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. In Giappone prendono ufficialmente le Olimpiadi; gli azzurri dello scherma Luca Curatoli, Luigi Samele ed Enrico Berrè, già qualificati ai trentaduesimi di finale, gareggeranno nella specialità sciabola a partire dalle ore 2.30 italiane (ore 9.30 a Tokyo) con i primi incontri, per poi terminare alle ore 12.50 italiane (ore 19.50 a Tokyo) con le finali. La gara sarà disponibile in diretta su Eurosport Player ... Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021) L’e latv della prima giornata diai Giochi Olimpici di. In Giappone prendono ufficialmente le Olimpiadi; gli azzurri delloLuca Curatoli, Luigi Samele ed Enrico Berrè, già qualificati ai trentaduesimi di finale, gareggeranno nella specialitàa partire dalle ore 2.30 italiane (ore 9.30 a) con i primi incontri, per poi terminare alle ore 12.50 italiane (ore 19.50 a) con le finali. La gara sarà disponibile insu Eurosport Player ...

