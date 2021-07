Tokyo 2020, Sala: “Cerimonia da brividi, penso a Milano nel 2026” (Di venerdì 23 luglio 2021) “L’emozione di una Cerimonia inaugurale delle Olimpiadi è sempre un momento che fa venire i brividi. Non posso nascondervi che oggi questi sentimenti sono ancora più vivi, perche’ non posso non pensare al giorno in cui la nostra città ospiterà, fra meno di cinque anni, le Olimpiadi Invernali assieme a Cortina. In bocca al lupo ai quasi 400 atleti italiani a Tokyo, sono certo che saprete emozionarci“. Lo ha scritto il sindaco di Milano Giuseppe Sala sulla sua pagina Facebook postando alcune fotografie della Cerimonia di apertura dei giochi olimpici di Tokyo, andata in scena ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 luglio 2021) “L’emozione di unainaugurale delle Olimpiadi è sempre un momento che fa venire i. Non posso nascondervi che oggi questi sentimenti sono ancora più vivi, perche’ non posso non pensare al giorno in cui la nostra città ospiterà, fra meno di cinque anni, le Olimpiadi Invernali assieme a Cortina. In bocca al lupo ai quasi 400 atleti italiani a, sono certo che saprete emozionarci“. Lo ha scritto il sindaco diGiuseppesulla sua pagina Facebook postando alcune fotografie delladi apertura dei giochi olimpici di, andata in scena ...

