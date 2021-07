Tokyo 2020, omaggio alla memoria degli israeliani morti nel ’72. Il Ministro: “Meglio tardi che mai” (Di venerdì 23 luglio 2021) La cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020 ha divertito ed emozionato atleti, addetti ai lavori e semplici appassionati. Durante il minuto di silenzio per le vittime della pandemia, inoltre, lo speaker incaricato ha onorato la memoria delle vittime israeliane durante i Giochi di Monaco del 1972. Le sue parole: “Ricordiamo tutti gli olimpionici e i membri della nostra comunità che purtroppo ci hanno lasciato; in particolare ricordiamo coloro che hanno perso la vita durante i Giochi Olimpici. Tra questi vi sono i membri della delegazione di Israele a Monaco 1972“. Gesto certamente positivo e importante, sebbene Hili Tropper, ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 luglio 2021) La cerimonia d’apertura delle Olimpiadi diha divertito ed emozionato atleti, addetti ai lavori e semplici appassionati. Durante il minuto di silenzio per le vittime della pandemia, inoltre, lo speaker incaricato ha onorato ladelle vittime israeliane durante i Giochi di Monaco del 1972. Le sue parole: “Ricordiamo tutti gli olimpionici e i membri della nostra comunità che purtroppo ci hanno lasciato; in particolare ricordiamo coloro che hanno perso la vita durante i Giochi Olimpici. Tra questi vi sono i membri della delegazione di Israele a Monaco 1972“. Gesto certamente positivo e importante, sebbene Hili Tropper, ...

Advertising

Raiofficialnews : ?? Olimpiadi di #Tokyo2020, il #23luglio alle 13 su @RaiDue, la Cerimonia d’apertura. Tutti i giorni, spazi di appr… - mafaldina88 : Guarda ogni imperdibile momento dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 live su discovery+?????? @discoveryplusIT #adv… - repubblica : Tokyo, si ritira l'algerino Nourine per non combattere contro l'israeliano Butbul - emanuelino10 : RT @SkySport: Tokyo 2020, Egonu a 2 giorni dall'esordio: 'Arriviamo bene, siamo maturate molto' #SkySport #Tokyo2020 #Volley #Egonu #Italia… - GiornaleLORA : Tokyo 2020 – domani prova in linea uomini -