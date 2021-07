Tokyo 2020 | nelle medaglie 6 milioni di smartphone | Punto Informatico

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Qualche giorno fa il lottatore italo - cubano ha chiarito il suo obiettivo alla Gazzetta dello Sport: 'L'oro aè la mia ragione di vita'. Così qualsiasi risultato diverso dalla vittoria ...Le Olimpiadi disono stati anche dedicati alla ricostruzione dopo lo tsunami e incidente nucleare di Fukushima del 2011. Con l'ingresso dell'imperatore Naruhito accompagnato dal presidente ...Errata corrige nel programma di sabato 24 luglio, per quanto riguarda il torneo di tennis a Tokyo 2020. Inizialmente, il programma del Centre Court doveva essere inaugurato da Naomi Osaka, la tennista ...Dalla scherma potrebbero arrivare delle grandi soddisfazioni per l'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2021: ecco il calendario con gli orari italiani, gli atleti e come vedere le gare in TV e streaming.