Tokyo 2020, Naomi Osaka ultima tedofora: accende lei il braciere olimpico (VIDEO) (Di venerdì 23 luglio 2021) E’ Naomi Osaka l’ultima tedofora della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020. La tennista giapponese, che di recente aveva destato scalpore per l’ammissione di vivere un periodo complicato a livello psicologico che la ha portata al ritiro dal Roland Garros e dall’assenza sui campi per alcune settimane, è stata dunque scelta per salire le scale e raggiungere il braciere olimpico con in mano la fiaccola con cui accenderlo. In alto il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 23 luglio 2021) E’l’della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di. La tennista giapponese, che di recente aveva destato scalpore per l’ammissione di vivere un periodo complicato a livello psicologico che la ha portata al ritiro dal Roland Garros e dall’assenza sui campi per alcune settimane, è stata dunque scelta per salire le scale e raggiungere ilcon in mano la fiaccola con cuirlo. In alto il. SportFace.

Advertising

Raiofficialnews : ?? Olimpiadi di #Tokyo2020, il #23luglio alle 13 su @RaiDue, la Cerimonia d’apertura. Tutti i giorni, spazi di appr… - mafaldina88 : Guarda ogni imperdibile momento dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 live su discovery+?????? @discoveryplusIT #adv… - repubblica : Tokyo, si ritira l'algerino Nourine per non combattere contro l'israeliano Butbul - emanuelino10 : RT @MaraNavarria: La mia gara individuale si avvicina!?????? Nella notte tra venerdì e sabato, potrete seguirmi in diretta dalle 2 di notte su… - Italia_Notizie : Dentro Casa Italia, la sede degli Azzurri è all'insegna del tricolore -