Tokyo 2020 | Naomi Osaka accende la fiamma olimpica E ora il mondo del tennis aspetta il suo ritorno – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 23 luglio 2021) A dare inizio ufficialmente alle Olimpiadi diè stata lata, l’ultima tedofora della staffetta della cerimonia di apertura. La scelta dell’atleta è stata fortemente simbolica: nei giorni che hanno preceduto l’inaugurazione dei Giochi la sua figura ha suscitato diverse polemiche in Giappone, a causa sia delle sue origini (metà giapponesi e metà haitiane), sia della sua residenza negli Usa. 23 anni, nata in Giappone e cresciuta in America, è una delle sportive più attese in questa competizione mondiale. Quando è diventata professionista, nel 2013,ha ...