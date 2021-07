Tokyo 2020, Macron: “Siamo al lavoro per preparare i Giochi Olimpici di Parigi 2024” (Di venerdì 23 luglio 2021) Il presidente della Francia, Emmanuel Macron, si è recato a Tokyo per assistere alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici 2020 e, al suo arrivo, ha detto al presidente del Cio, Thomas Bach, di essere già al lavoro per la prossima edizione del 2024 che si svolgerà a Parigi: “Ci prepariamo per Parigi 2024 e Siamo al lavoro. Siamo lavorando per preparare il paese all’appuntamento del 2024, i nostri atleti ma anche i nostri ragazzi, tutta ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 luglio 2021) Il presidente della Francia, Emmanuel, si è recato aper assistere alla cerimonia di apertura deie, al suo arrivo, ha detto al presidente del Cio, Thomas Bach, di essere già alper la prossima edizione delche si svolgerà a: “Ci prepariamo perallavorando peril paese all’appuntamento del, i nostri atleti ma anche i nostri ragazzi, tutta ...

Advertising

valemarchei14 : TOKYO 2020 OPENING CEREMONY ??????? SURREAL?? @italiateam siamo qui per voi?? #DiscoveryGang #Eurosport… - mafaldina88 : Guarda ogni imperdibile momento dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 live su discovery+?????? @discoveryplusIT #adv… - ilpost : Guida alle Olimpiadi di Tokyo - SpazioCiclismo : Ufficiale anche partecipanti e dorsali della prova in linea donne, in programma domenica #Tokyo2020 - eziomauro : RT @repubblica: Tokyo 2020, boom di contagi: a poche ore dalla cerimonia di apertura superata quota 100 contagi -