Tokyo 2020, l’ingresso dell’Italia: il video di Montano (Di venerdì 23 luglio 2021) L’Italia entra nello stadio Nazionale di Tokyo per la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi. Il momento suggestivo è catturato dal video che lo schermidore Aldo Montano pubblica su Instagram. Funweek. Leggi su funweek (Di venerdì 23 luglio 2021) L’Italia entra nello stadio Nazionale diper la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi. Il momento suggestivo è catturato dalche lo schermidore Aldopubblica su Instagram. Funweek.

Advertising

valemarchei14 : TOKYO 2020 OPENING CEREMONY ??????? SURREAL?? @italiateam siamo qui per voi?? #DiscoveryGang #Eurosport… - Raiofficialnews : ?? Olimpiadi di #Tokyo2020, il #23luglio alle 13 su @RaiDue, la Cerimonia d’apertura. Tutti i giorni, spazi di appr… - mafaldina88 : Guarda ogni imperdibile momento dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 live su discovery+?????? @discoveryplusIT #adv… - PaoloDS2000 : Tokyo 2020, 1800 droni illuminano il cielo sopra lo stadio Olimpico - virgoletteblog : Al via i Giochi di Tokyo 2020, gli atleti sfilano in uno stadio senza pubblico #23luglio -