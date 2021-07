Tokyo 2020 | l’ingresso dell’Italia | il video di Montano

Advertising

valemarchei14 : TOKYO 2020 OPENING CEREMONY ??????? SURREAL?? @italiateam siamo qui per voi?? #DiscoveryGang #Eurosport… - Raiofficialnews : ?? Olimpiadi di #Tokyo2020, il #23luglio alle 13 su @RaiDue, la Cerimonia d’apertura. Tutti i giorni, spazi di appr… - mafaldina88 : Guarda ogni imperdibile momento dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 live su discovery+?????? @discoveryplusIT #adv… - sportmediaset : #Tokyo2020, programma e calendario del 24 luglio: occhi su scherma e ciclismo. #SportMediaset - infoitsport : Olimpiadi Tokyo 2020: top 10 atleti più pagati -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Forfait del judoka algerino Fethi Nourine ai Giochi di. Alla base della decisione, l'eventuale sfida con l'israeliano Tohar Butbul nei sedicesimi della categoria - 73 kg. La mattina del 26 luglio (ore 11 locali) Nourine avrebbe dovuto affrontare nei ...Il judoka algerino Fethi Nourine ha rinunciato ai Giochi Olimpici diper evitare di dover affrontare un rivale israeliano. "Abbiamo lavorato duramente per qualificarci ai Giochi, ma la causa palestinese è più grande di tutto questo", ha detto lo stesso ...Il pugile dei pesi massimi, Clemente Russo, ha annunciato in un video l’addio ai combattimenti ma non al mondo della boxe ...Dopo la sfavillante cerimonia d'apertura, le Olimpiadi di Tokyo 2020 entrano nel vivo per tutti: anche per la spedizione azzurra, che nella giornata di sabato 24 luglio, praticamente la prima effettiv ...