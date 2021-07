Tokyo 2020, l'imperatore Naruhito dichiara aperte le Olimpiadi (Di venerdì 23 luglio 2021) L'imperatore del Giappone, Naruhito, ha dichiarato 'ufficialmente aperti' i Giochi olimpici di Tokyo 2020. Subito dopo, sei atleti, tra cui l'azzurra Egonu, sono entrati nello stadio che ospita la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 23 luglio 2021) L'del Giappone,, hato 'ufficialmente aperti' i Giochi olimpici di. Subito dopo, sei atleti, tra cui l'azzurra Egonu, sono entrati nello stadio che ospita la ...

Advertising

Raiofficialnews : ?? Olimpiadi di #Tokyo2020, il #23luglio alle 13 su @RaiDue, la Cerimonia d’apertura. Tutti i giorni, spazi di appr… - mafaldina88 : Guarda ogni imperdibile momento dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 live su discovery+?????? @discoveryplusIT #adv… - repubblica : Tokyo, si ritira l'algerino Nourine per non combattere contro l'israeliano Butbul - StrattaErmanno : RT @vitasportivait: ? Rio 2016: Taekwondo ? Pyeongchang 2018: cross-country ? Tokyo 2020: Taekwondo Non si è qualificato nella canoa di ve… - heavyrock70 : RT @vitasportivait: #OpeningCeremony | #Tokyo2020 ?? È arrivata anche Paola Egonu, portabandiera Olimpica per Tokyo 2020. ???? Possiamo so… -