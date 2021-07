Tokyo 2020 | l’imperatore del Giappone | “Celebriamo la XXXII edizione dei Giochi”

(Di venerdì 23 luglio 2021) Naruhito ha dichiarato ufficialmente aperte le Olimpiadi di, nel corso della cerimonia d’apertura dell’evento. Il centoventiseiesimo imperatore delha parlato durante il prestigioso spettacolo d’intrattenimento antecedente alle dispute olimpiche, poco prima che sei atleti, tra i quali l’azzurra Paola Egonu, sventolassero la bandiera olimpica in rappresentanza degli sportivi di tutto il mondo. “Dichiaro aperti idi, che celebrano ladelle Olimpiadi dell’era moderna”. Queste sono le esatte parole di Naruhito, entusiasta ...

valemarchei14 : TOKYO 2020 OPENING CEREMONY ??????? SURREAL?? @italiateam siamo qui per voi?? #DiscoveryGang #Eurosport… - Raiofficialnews : ?? Olimpiadi di #Tokyo2020, il #23luglio alle 13 su @RaiDue, la Cerimonia d’apertura. Tutti i giorni, spazi di appr… - mafaldina88 : Guarda ogni imperdibile momento dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 live su discovery+?????? @discoveryplusIT #adv… - AcquavivaSonia : RT @italianarmyfam_: ?? La delegazione sudcoreana è entrata alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020, mentre i BTS sono appa… - Gabriel52510858 : RT @italianarmyfam_: ?? La delegazione sudcoreana è entrata alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020, mentre i BTS sono appa… -

Il concept dell'edizione diè Mirabilia, cioè la predisposizione dell anima a lasciarsi sorprendere a permettere la nascita della conoscenza, e l inizio del tutto, il punto di contatto tra ...Rappresentanti dei media da tutto il mondo sono arrivati con gli autobus dell'organizzazione che sono anonimi, ovvero non riportano alcun motivo o logo di. Sul prato antistante lo stadio c'...Venerdì, 23 luglio 2021 Home > aiTv > Tokyo 2020 al via con fuochi d'artificio, fuori la protesta Tokyo, 23 lug. (askanews) - La cerimonia di apertura dei Giochi olimpici di Tokyo 2020 è iniziata poco ...È disponibile da oggi su TIMVISION il nuovo canale Eurosport 4K per vivere al meglio le emozioni dei Giochi Olimpici Tokyo 2020. Il canale, disponibile alla posizione 410 del digitale Terrestre, sarà ...