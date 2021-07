Tokyo 2020 l’altra cerimonia | dalla navetta che sbaglia strada al wi-fi non funzionante

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 23 luglio 2021), 23 lug. (Adnkronos) – Nella lunghissima, oltre tre ore, e affascinanteinaugurale dei Giochi Olimpici di, si è evidenziata anche qualche falla nell’organizzazione. Qualcosa che di solito non ci si aspetta da un paese come il Giappone tra i più rinomati per organizzazione e tecnologia. Una delle navette che ha trasportato i media allo stadio Nazionale dihatolasciando, dopo oltre un’ora, i malcapitati giornalisti, fotografi e cameraman, in unalimitrofa all’impianto per raggiungere, senza indicazioni, ...