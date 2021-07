Tokyo 2020, Kirghizistan e Tagikistan sfilano senza mascherine violando il protocollo (Di venerdì 23 luglio 2021) Fuori programma nel corso della cerimonia di apertura di Tokyo 2020. Gli atleti e gli altri membri della delegazione di due rappresentative in sfilata tra le oltre 200 presenti alle Olimpiadi, Kirghizistan e Tagikistan, non hanno indossato le mascherine transitando dallo stadio Olimpico. A ogni atleta e dirigente era stato detto dal Cio di usare le mascherine fuori dalla zona di competizione, dunque anche nella cerimonia di apertura, ma kirghisi e tagiki hanno violato il protocollo. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 23 luglio 2021) Fuori programma nel corso della cerimonia di apertura di. Gli atleti e gli altri membri della delegazione di due rappresentative in sfilata tra le oltre 200 presenti alle Olimpiadi,, non hanno indossato letransitando dallo stadio Olimpico. A ogni atleta e dirigente era stato detto dal Cio di usare lefuori dalla zona di competizione, dunque anche nella cerimonia di apertura, ma kirghisi e tagiki hanno violato il. SportFace.

