Tokyo 2020, judoka algerino si ritira: "Non sfido israeliano" (Di venerdì 23 luglio 2021) Via dalle Olimpiadi per non sfidare un atleta israeliano. Un judoka algerino, Fethi Nourine, si è ritirato prima dell'inizio delle gare. In un'intervista alla tv algerina, Nourine ha dichiarato che il suo sostegno alla causa palestinese gli impedisce di competere con un israeliano. "Abbiamo lavorato tanto per raggiungere le Olimpiadi e la notizia è arrivata come uno shock, un fulmine a ciel sereno", ha detto il judoka, sottolineando di "non volersi sporcare le mani" e che la sua decisione è "definitiva". Il 30enne, che avrebbe dovuto gareggiare nella categoria 73 chilogrammi, era stato ...

