Tokyo 2020, Italia-Canada volley maschile oggi in tv: canale, orario e diretta streaming (Di sabato 24 luglio 2021) oggi in tv Italia-Canada: ecco le informazioni per vedere la partita valida per il girone A del torneo olimpico di volley maschile di Tokyo 2020. Gli Azzurri di Blengini sono pronti al debutto nella rassegna a cinque cerchi e vogliono iniziare al meglio contro l'ostica formazione nordamericana, reduce da buone prestazioni all'ultima volleyball Nations League di Rimini. L'appuntamento è per le ore 2.00 Italiane di sabato 24 luglio. Di seguito le informazioni per vedere in tv e streaming la partita. SEGUI IL LIVE SU ...

