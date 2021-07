Tokyo 2020, i portabandiera Uruguay faticano con la bandiera alla cerimonia di apertura (VIDEO) (Di venerdì 23 luglio 2021) Episodio curioso durante la sfilata della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Quando è arrivato il momento dell’Uruguay, c’è stato un intoppo con la bandiera che veniva portata dai due portabandiera Deborah Rodriguez dell’atletica e Bruno Cetraro del canottaggio. I due provano a portarla tenendola in due, ma finiscono per sbattere a vicenda e fare ondulare pericolosamente il vessillo. Il risultato è decisamente divertente, questo il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 23 luglio 2021) Episodio curioso durante la sfilata delladidelle Olimpiadi di. Quando è arrivato il momento dell’, c’è stato un intoppo con lache veniva portata dai dueDeborah Rodriguez dell’atletica e Bruno Cetraro del canottaggio. I due provano a portarla tenendola in due, ma finiscono per sbattere a vicenda e fare ondulare pericolosamente il vessillo. Il risultato è decisamente divertente, questo il. SportFace.

Advertising

Raiofficialnews : ?? Olimpiadi di #Tokyo2020, il #23luglio alle 13 su @RaiDue, la Cerimonia d’apertura. Tutti i giorni, spazi di appr… - repubblica : Tokyo, si ritira l'algerino Nourine per non combattere contro l'israeliano Butbul - repubblica : Tokyo 2020, boom di contagi: a poche ore dalla cerimonia di apertura superata quota 100 contagi - Deborah_SW4P : RT @sportface2016: #Olympics #Tokyo2020, il VIDEO della sfilata dell'#Italia alla Cerimonia di Apertura - azayakanablue : RT @valemarchei14: TOKYO 2020 OPENING CEREMONY ??????? SURREAL?? @italiateam siamo qui per voi?? #DiscoveryGang #Eurosport #HomeoftheOlympics… -