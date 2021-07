Tokyo 2020 | hockey su prato | la capitana tedesca indosserà fascia arcobaleno | via libera del Cio

(Di venerdì 23 luglio 2021) Attraverso un post sui social, ladella nazionaledisuNike Lorenz ha celebrato un piccolo traguardo. In occasione del suo debutto ai Giochi di, potrà indossare una. E’ infatti arrivata l’autorizzazione del Cio, che ha accolto la richiesta avanzata dal comitato olimpico tedesco. Nel match d’esordio contro la Gran Bretagna, l’atleta scenderà dunque in campo con il simbolo del movimento LGBT sui calzini. “L’amore vince sempre” ha scritto la ragazza. SportFace.

Tokyo 2020, hockey su prato: la capitana indosserà fascia arcobaleno, via libera del Cio. "L'amore vince sempre" ha scritto la ragazza sui social.
Tokyo 2020, tiro con l'arco: ecco il tabellone della gara a squadra femminile. L'Italia affronterà la Gran Bretagna negli ottavi di finale ...