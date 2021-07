Tokyo 2020, Gallinari emozionato: “Cerimonia d’apertura da pelle d’oca” (Di venerdì 23 luglio 2021) Danilo Gallinari parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo 2020 come punta di diamante dell’Italbasket, tentando di offrire qualcosa in più alle offensive cestistiche degli azzurri. L’esponente di spicco del movimento di basket nostrano ha raccontato ai propri sostenitori, tramite Twitter, la Cerimonia d’apertura dei Giochi giapponesi: “Brividi. Entrare in questo stadio con tutta la delegazione azzurra, il meglio dello sport mondiale racchiuso in un’unica lunga parata, è stato davvero da pelle d’oca“. Emozioni forti per il cestista italiano, il quale ha sottolineato il ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 luglio 2021) Daniloparteciperà alle Olimpiadi dicome punta di diamante dell’Italbasket, tentando di offrire qualcosa in più alle offensive cestistiche degli azzurri. L’esponente di spicco del movimento di basket nostrano ha raccontato ai propri sostenitori, tramite Twitter, ladei Giochi giapponesi: “Brividi. Entrare in questo stadio con tutta la delegazione azzurra, il meglio dello sport mondiale racchiuso in un’unica lunga parata, è stato davvero da“. Emozioni forti per il cestista italiano, il quale ha sottolineato il ...

