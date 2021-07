Tokyo 2020 | ecco la cerimonia d' apertura | Naomi Osaka accende la fiamma olimpica

Advertising

valemarchei14 : TOKYO 2020 OPENING CEREMONY ??????? SURREAL?? @italiateam siamo qui per voi?? #DiscoveryGang #Eurosport… - Raiofficialnews : ?? Olimpiadi di #Tokyo2020, il #23luglio alle 13 su @RaiDue, la Cerimonia d’apertura. Tutti i giorni, spazi di appr… - mafaldina88 : Guarda ogni imperdibile momento dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 live su discovery+?????? @discoveryplusIT #adv… - emanuelino10 : RT @MaraNavarria: La mia gara individuale si avvicina!?????? Nella notte tra venerdì e sabato, potrete seguirmi in diretta dalle 2 di notte su… - Italia_Notizie : Dentro Casa Italia, la sede degli Azzurri è all'insegna del tricolore -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

disponibile da oggi su TIMVISION il nuovo canale Eurosport 4K per vivere al meglio le emozioni dei Giochi Olimpici. Il canale, disponibile alla posizione 410 del digitale Terrestre, sarà visibile ai clienti TIMVISION abilitati alla visione Eurosport e in qualità 4k per chi accede da TIMVISION BOX e ...La cerimonia di apertura dei Giochi olimpici diè iniziata poco dopo le 20 ora locale, le 13 in Italia, allo Stadio Olimpico. Una cerimonia a ranghi ridotti, senza pubblico per un'Olimpiade sfortunata, rimandata di un anno e travolta da ...L'Imperatore del Giappone, Naruhito, ha dichiarato "ufficialmente aperti" i Giochi olimpici di Tokyo 2020. Subito dopo, sei atleti, tra cui l'azzurra Egonu, sono entrati nello stadio che ospita la cer ...Ad accendere il braciere olimpico di Tokyo2020 è la tennista Naomi Osaka: è lei l’ultima tedofora. La tennista giapponese, madre nipponica e padre haitiano, ha ricevuto la torcia olimpica dopo una sta ...