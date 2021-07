Tokyo 2020, dramma sfiorato nel tiro con l'arco: atleta sviene per il caldo (Di venerdì 23 luglio 2021) Erano giorni che gli atleti si ritrovavano a confrontarsi con il caldo record che ha colpito la città di Tokyo e ieri, sulla pedana del tiro con l'arco, a farne le spese stava per essere la russa ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 23 luglio 2021) Erano giorni che gli atleti si ritrovavano a confrontarsi con ilrecord che ha colpito la città die ieri, sulla pedana delcon l', a farne le spese stava per essere la russa ...

Advertising

valemarchei14 : TOKYO 2020 OPENING CEREMONY ??????? SURREAL?? @italiateam siamo qui per voi?? #DiscoveryGang #Eurosport… - mafaldina88 : Guarda ogni imperdibile momento dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 live su discovery+?????? @discoveryplusIT #adv… - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Il judoka algerino Fethi Nourine, appreso l'esito del sorteggio delle gare di judo ha deciso non voler… - ginevraseba : @baIaenciaga Amo su questo sito puoi trovare gli orari delle Olimpiadi e l’elenco degli atleti in gara in base allo… - FareReteCT : #Tokyo2020, il professore di latino: 'Vi spiego perché la gaffe del #Cio è clamorosa' -