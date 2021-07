Tokyo 2020, ciclismo. Geschke positivo al Covid, niente prova su strada (Di venerdì 23 luglio 2021) Un nuovo forfait colpisce le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il corridore tedesco Simon Geschke è risultato positivo al Covid-19 e dunque non potrà prendere parte alla corsa su strada di ciclismo in programma domattina. Lo ha annunciato il Comitato olimpico tedesco. Il DOSB ha riferito che Geschke era stato sottoposto a un test antigenico positivo, che è stato poi confermato da un test PCR. Non potrà presentarsi al via nella gara in linea che si disputerà alle pendici del Monte Fuji. Geschke non nasconde l’amarezza: “E’ davvero ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 luglio 2021) Un nuovo forfait colpisce le Olimpiadi di. Il corridore tedesco Simonè risultatoal-19 e dunque non potrà prendere parte alla corsa sudiin programma domattina. Lo ha annunciato il Comitato olimpico tedesco. Il DOSB ha riferito cheera stato sottoposto a un test antigenico, che è stato poi confermato da un test PCR. Non potrà presentarsi al via nella gara in linea che si disputerà alle pendici del Monte Fuji.non nasconde l’amarezza: “E’ davvero ...

