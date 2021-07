Tokyo 2020 Cerimonia inaugurazione dura oltre 3 ore | dominante il tema Covid

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 23 luglio 2021) Durerà tre ore e mezza lainaugurale di, in programma domani alle 13 ora italiana. In uno stadio Olimpico con appena 950 invitati, in tribuna ci saranno 18 capi di stato tra cui il presidente francese, Emmanuel Macron. Presente anche la First Lady Usa, Jill Biden. Si preannuncia unatoccante, sotto un certo aspetto anche ricca di commozione per quella pandemia che ha rischiato di spegnere il fuoco sacro di Olimpia. L’inizio sarà dedicato alla pandemia con un artista solo al centro dello stadio che apparirà ripiegato su se stesso, poi si alzerà in piedi e si distenderà in tutta la sua ...