Tokyo 2020, Cerimonia d’Apertura: anche Kobe Bryant nel video tributo (Di venerdì 23 luglio 2021) anche Kobe Bryant alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nel finale della Cerimonia di Apertura della 32esima edizione dei Giochi Olimpici è stato proiettato un montaggio delle gesta degli atleti che hanno fatto la storia dello sport mondiale. Un viaggio in oltre cent’anni di evoluzione dello sport, in cui è comparso anche l’indimenticato Kobe Bryant. Un piccolo tributo alla stella dei Los Angeles, scomparsa in un tragico incidente in elicottero con la figlia Gianna e alcuni amici, un campione che rimarrà per sempre nel cuore di ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 luglio 2021)alle Olimpiadi di. Nel finale delladi Apertura della 32esima edizione dei Giochi Olimpici è stato proiettato un montaggio delle gesta degli atleti che hanno fatto la storia dello sport mondiale. Un viaggio in oltre cent’anni di evoluzione dello sport, in cui è comparsol’indimenticato. Un piccoloalla stella dei Los Angeles, scomparsa in un tragico incidente in elicottero con la figlia Gianna e alcuni amici, un campione che rimarrà per sempre nel cuore di ...

Advertising

Raiofficialnews : ?? Olimpiadi di #Tokyo2020, il #23luglio alle 13 su @RaiDue, la Cerimonia d’apertura. Tutti i giorni, spazi di appr… - mafaldina88 : Guarda ogni imperdibile momento dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 live su discovery+?????? @discoveryplusIT #adv… - repubblica : Tokyo, si ritira l'algerino Nourine per non combattere contro l'israeliano Butbul - sportface2016 : #Tokyo2020, surf: #Morais positivo al #COVID19: salterà i Giochi - Agenzia_Dire : #Tokyo2020, il judoka algerino #FethiNourine si ritira: 'Non affronto un israeliano, la causa palestinese è più imp… -